Россияне бьют тревогу: «В направлении Херсона творится нечто»

Ситуация на Херсонском направлении в настоящее время вызывает огромное беспокойство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент Владимир Романов.

«Военкор» пожаловался на отсутствие эффективного взаимодействия и недостаточную скорость реакции, которые, по его словам, только усугубляют сложившуюся ситуацию.

«Противник раскатывает на лодках по Днепру. Производит ротации, высаживает ДРГ», – написал Романов.

«Военкор» отметил, что словами трудно описать всю тяжесть текущей обстановки.