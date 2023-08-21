Страны БРИКС договорились расширяться

На саммите в Йоханнесбурге страны БРИКС приняли документ, содержащий описание параметров будущего расширения этой международной организации. Эту информацию сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Государства-члены БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении. У нас есть принятый документ, в котором излагаются принципы приема стран, желающих стать членами БРИКС», — сказала госпожа Пандор.

Она также добавила, что более подробные детали будут представлены лидерами стран-членов БРИКС к завершению саммита 24 августа.

Напомним, в настоящее время в состав БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По словам представителя ЮАР в БРИКС Анила Суклала, формальные заявки на вступление в организацию подали 22 страны. Среди них Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия.