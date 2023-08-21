Экспорт российской нефти по Черному морю парализован

Сразу после украинских морских дронов, атаковавших Новороссийск, экспорт российской нефти через Черное море почти парализован.

В течение недели с 14 по 20 августа из крупнейшего порта РФ на Черном море вышел только один танкер, а объемы экспорта сократились до 100 тысяч баррелей в день - это минимальный показатель с начала текущего конфликта, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Kpler.

На предыдущей неделе из Новороссийска было отправлено всего три танкера, а в первую неделю августа - всего пять. В то время как в июне объем экспорта составлял 600-800 тысяч баррелей в сутки.

Объемы нефтяного экспорта через Черное море достигли своего самого низкого уровня с начала конфликта. Падение началось после атак Вооруженных Сил Украины на базу Военно-морского флота в Новороссийске ночью 4 августа, а также попытки потопить танкер «Сиг» около Керчи на следующий день.

Источник сообщает о возможности влияния погодных условий на объемы отгрузки. На прошлой неделе в Новороссийске дважды объявляли штормовое предупреждение. Однако официальных заявлений о полном приостановлении отгрузок из порта не поступало.

Также нефтяные компании столкнулись с проблемами со страховыми компаниями, которые начали требовать дополнительную плату из-за «военных рисков». По данным агентства Reuters, четыре трейдера, работающие в этом регионе, поделились информацией о сложностях. В настоящее время страхование танкера с российской нефтью обходится в $1 млн - на 20% дороже, чем до украинских атак.