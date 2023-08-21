Экспорт российской нефти по Черному морю парализован
Экспорт российской нефти через Черное море практически приостановился после ударов по Новороссийску, нанесенных Украиной, пишет The Moscow Times.
Сразу после украинских морских дронов, атаковавших Новороссийск, экспорт российской нефти через Черное море почти парализован.
В течение недели с 14 по 20 августа из крупнейшего порта РФ на Черном море вышел только один танкер, а объемы экспорта сократились до 100 тысяч баррелей в день - это минимальный показатель с начала текущего конфликта, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Kpler.
На предыдущей неделе из Новороссийска было отправлено всего три танкера, а в первую неделю августа - всего пять. В то время как в июне объем экспорта составлял 600-800 тысяч баррелей в сутки.
Объемы нефтяного экспорта через Черное море достигли своего самого низкого уровня с начала конфликта. Падение началось после атак Вооруженных Сил Украины на базу Военно-морского флота в Новороссийске ночью 4 августа, а также попытки потопить танкер «Сиг» около Керчи на следующий день.
Источник сообщает о возможности влияния погодных условий на объемы отгрузки. На прошлой неделе в Новороссийске дважды объявляли штормовое предупреждение. Однако официальных заявлений о полном приостановлении отгрузок из порта не поступало.
Также нефтяные компании столкнулись с проблемами со страховыми компаниями, которые начали требовать дополнительную плату из-за «военных рисков». По данным агентства Reuters, четыре трейдера, работающие в этом регионе, поделились информацией о сложностях. В настоящее время страхование танкера с российской нефтью обходится в $1 млн - на 20% дороже, чем до украинских атак.