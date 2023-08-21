В МИД Азербайджана ответили Канаде

Заявления министра иностранных дел Канады Мелани Жоли не служат интересам мира и стабильности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли во время выступления на мероприятии армянской общины.

"Мы решительно осуждаем высказывания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, касающиеся Карабахского региона Азербайджана, во время ее выступления на мероприятии армянской общины", — отметил представитель МИД.

Гаджизаде заявил, что это не первый раз, когда глава дипломатии Канады делает односторонние заявления, выражая поддержку армянскому сепаратизму и реваншизму.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана отметили, что МИД Канады не предоставил ни одного заявления, осуждающего нарушения прав человека в отношении сотен тысяч азербайджанцев, а также оккупацию территорий Азербайджана на протяжении практически тридцати лет.

Кроме того, согласно МИД Азербаджана, Канада не выразила поддержку переговорному процессу, а также в пользу выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

По словам Гаджизаде, Канада продемонстрировала наглядный пример предвзятого подхода.

В МИД потребовали от Канады воздержаться от подобных провокационных шагов и уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.