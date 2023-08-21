ЕС выделяет Киеву поддержку на десятки миллиардов евро
Евросоюз готовит долгосрочный финансовый план поддержки Украины на сумму свыше 50 млрд евро. Как передает BBC, об этом сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.
В своем выступлении на саммите «Крымской платформы», который начался в Киеве, Мишель подчеркнул, что агрессивные действия России, включая атаки на украинские порты, нацелены на распространение голода в мире.
Он выразил поддержку усилиям Украины в поиске новых путей экспорта сельскохозяйственной продукции, включая сотрудничество с Турцией.
Мишель подчеркнул, что Евросоюз поддерживает стремления Украины к выходу на новые рынки и понимает, что это борьба за будущее страны и ее мечту о светлом будущем.