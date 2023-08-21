Айдын Керимов, автор haqqin.az 20:09

После месяца раздумий и согласований, которые вели дипломаты и чиновники Кремля, Путин не решился отправиться в Турцию на переговоры с Реджепом Эрдоганом. Турецкий президент, который анонсировал визит Путина в конце августа, сам приедет в РФ. Турция, в отличие от ЮАР, не подписала Римский статут Международного уголовного суда и обязательств по аресту Путина не несет – «но мало ли что», мало ли как далеко простираются коварные замыслы Запада в отношении Верховного главнокомандующего. Поэтому здесь лучше перебдеть, чем недобдеть.

Складывается уникальная ситуация - российский президент превращается на международной арене в фигуру достаточно виртуальную. Для иностранных партнеров он становится доступен только на территории России. Хотите с ним увидеться – приезжайте. Путину сейчас «тяжело осуществлять какие-то визиты», объяснял в начале августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас то время, когда президенту «надо быть в стране». А что так? Ведь, если верить официальной пропаганде, «СВО идет по плану», «военный потенциал Украины практически обнулен», поддержка президента российским народом находится на историческом максимуме, а в экономике наметился определенный рост. При таких-то успехах – можно бы было и позволить себе навестить «друга Реджепа». И чтобы возобновить зерновую сделку, на которой после переговоров в Будапеште осталось только поставить автограф, и продемонстрировать всему миру, что Владимир Путин находится в самом центе головокружительных геополитических комбинаций – и вообще молодец. Выглядело бы весьма духоподъемно, а уж российские Z-медиа превратили бы путинский визит в Турцию в огромный чупа-чупс, и еще несколько месяцев смачно обсасывали бы темы международного авторитета России и прочие благоглупости, до которых они весьма охочи. Но Верховному главнокомандующему положено быть суровым в отношении обслуги – а потому такой радости он Z-пропагандистов лишил, повесив плотную интригу: дескать, и рад бы, съездить за границу, но дома дел невпроворот, «надо быть в стране». А кому надо – приедут сами. Что не только не способствует росту его авторитета, а, наоборот, множит слухи о его, как бы это помягче сказать, «боязни выходить во внешний мир из бункера». Его персональный враг, Владимир Зеленский, запросто летает по миру как известный персонаж с моторчиком. Но он же, как уверяет российская пропаганда, «кокаинист и отморозок», ему не страшно.