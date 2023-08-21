В США портал Минтруда признали лучшим

На сайте конкурса создана прямая ссылка на портал e-sosial.az , а также на Центр цифровых инноваций DOST при Минтруда. Также на сайте представлены постеры о портале и пенсионном калькуляторе.

Портал e-sosial.az Министерства труда и социальной защиты населения добился очередного международного успеха. Веб-ресурс стал победителем «Платиновой» категории в номинации «Государственный сайт» на международном онлайн-конкурсе dotCOMM Awards, проводимом в США.

Премия dotCOMM Awards, определяющая выдающиеся достижения в творчестве и цифровых коммуникациях, охватывает развивающиеся инструменты интернета (интерактивность, контент, дизайн, социальные сети, видео, приложения, блоги, веб-сайты, маркетинговые и рекламные кампании). Помимо Азербайджана в конкурсе приняли участие более 80 стран, включая США, Италию, Германию, Китай, Саудовскую Аравию и другие.

До этого портал e-sosial.az (а также запущенная в 2022 году подсистема «Труд и занятость») был удостоен награды «Проект-чемпион» Международного союза электросвязи. Организация экономического сотрудничества и развития представила портал e-sosial.az как одну из ведущих инновационных практик.

Портал е-sosial.az, запущенный в 2019 году, предоставляет гражданам доступ в режиме реального времени к социальной информации о них и информации касательно обеспечения социальных и трудовых прав. Только за 7 месяцев этого года порталом воспользовались более 4 с половиной миллионов раз.