Путин поздравил Индию с победой в «лунной гонке»

Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с успешной миссией по посадке станции «Чандраян-3» на поверхность Луны. Он отметил, что это означает огромный шаг в развитии космической области и свидетельствует о впечатляющем научно-технологическом прогрессе, достигнутом Индией, сообщают российские СМИ.

«Прошу передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований искренние поздравления и пожелания дальнейших свершений», — говорится в телеграмме Путина.

Важно отметить, что 23 августа Индия впервые в своей истории успешно совершила посадку на поверхность Луны, став четвертой «лунной державой» в мире после СССР, США и Китая.

Следует отметить, что запущенная 20 августа «Роскосмосом» «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.