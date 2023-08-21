22:23

Гибель Евгения Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина подтвердил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

*** 22:17



Лично знакомые с Пригожиным люди подтверждают его гибель, утверждает Telegram-канал «МИГ России». «Фонтанка» со ссылкой на неназванный источник пишет, что ближнее окружение Пригожина не может выйти с ним на связь. По информации «Фонтанки», бизнесмен Евгений Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета. Помимо Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК «Вагнер», сообщает источник. По факту крушения бизнес-джета Пригожина в Тверской области возбуждено дело о нарушении правил полета, сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

*** 22:10



Второй бизнес-джет «Embraer 600» с бортовым номером RA-02795, который также принадлежал руководителю «Группы Вагнера» Евгению Пригожину, приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево, сообщает близкий к Пригожину Telegram-канал Grey Zone. «Где был в итоге сам Евгений Пригожин – на настоящий момент точных данных нет», – отмечает канал.

*** 21:59



И у основателя, и у командира ЧВК «Вагнер» были «двойники» — граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество, и становились их полными тезками, получив паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина, писал ранее BBC. Несколько псевдоПригожиных и псевдоУткиных занимались бизнесом и регистрировали смену персональных данных в ЕГРЮЛ, у одного из них — в прошлом Леонида Красавина — дата рождения совпадала с датой рождения Пригожина. СМИ предполагали, что именно он прилетал в Литву, когда Пригожин уже находился под санкциями. Еще об одном тезке Пригожина стало известно после его ареста по уголовному делу. Иногда «двойники» Пригожина и Уткина возвращали себе прежние имена, но сколько таких «двойников» продолжали использовать руководители ЧВК «Вагнер», неизвестно. После попытки мятежа в конце июня Пригожин, объявив об отъезде в Беларусь, появлялся и в Петербурге, и в Москве (где, в частности, он вместе с «вагнеровцами» встречался с Путиным). New York Times в июле сообщала о версии Пентагона, согласно которой Пригожин использует «двойников», чтобы скрыть свои передвижения.

*** 21:54



Telegram-канала Grey Zone утверждает, что один из частных самолетов «Embraer Legacy 600», принадлежащий Евгению Пригожину, исчез с радаров в 18:20. Попытки диспетчеров связаться с экипажем оказались тщетными, и после этого авиадиспетчеры проинформировали Министерство Обороны РФ и подразделения ПВО о произошедшем. Эта версия совпадает с той, что можно увидеть на видео и основываясь на словах очевидны – два разрыва характерных ПВО и инверсионные следы в небе. Таким образом, с немалой долей вероятности, версия с терактом также отпадает, ввиду того, что в воздухе не произошло разрушения конструкции самолёта. «Сегодня ровно два месяца с «Марша Справедливости», – пишет Grey Zone. Тем временем российские СМИ пишут, что тела 8 погибших обнаружены на месте крушения самолета Embraer в Тверской области. Однако находится ли среди них тело Пригожина, неизвестно.

*** 21:46



Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки, с ним был весь командный состав ЧВК «Вагнер», пишет журналист Андрей Захаров. По его словам, источники сказали ему: «Это будет чудо, если он на другом самолете».

*** 21:42



Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что разбившийся самолет предположительно принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Евгений Пригожин действительно владеет самолетом Embraer Legacy 600. Бортовой номер самолета Пригожина — RA-02795. Согласно данным сервиса Flight Radar, самолет с таким номером вылетел из Москвы в 15:11 и пропал над Тверской областью на высоте около 8500 метров. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, ситуацию с крушением самолета взял на личный контроль губернатор региона Игорь Руденя.

*** 21:40



В качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту, сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас эту информацию проверяют спецслужбы, утверждает Telegram-канал. О возможном теракте также пишет Baza. ВЧК-ОГПУ сообщает, что во время полета бизнес-джета в небе прозвучало два взрыва. Крыло и стабилизатор упали на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы. Ранее близкий к ЧВК Вагнера Telegram-канал Grey Zone сообщал, что самолет Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет. Baza со ссылкой на Flightradar писала, что самолет не снижался перед падением — он пропал с радаров при наборе высоты.

*** 21:35



Второй личный самолет, принадлежащий Евгению Пригожину, Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с регистрационным номером RA-02748, в настоящее время находится в воздухе над Москвой после инцидента со сбитым самолетом с номером RA-02795, сообщает Telegram-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер».

*** 21:20



На борту разбившегося джета, кроме Евгения Пригожина, также находился основатель ЧВК «Вагнер», ветеран ГРУ Дмитрий «Вагнер» Уткин, утверждает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Эта информация не подтверждена. Телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК, утверждает, что бизнес-джет был сбит ПВО. Напомним, с вооруженного восстания под командованием Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер», прошло ровно два месяца. Восстание началось 23 июня, когда лидер наемников объявил о начале «Марша справедливости» и возглавил бойцов в направлении Москвы.

*** 21:05



В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.