Мирзиёев из Физули вылетел в Узбекистан фото
Завершился государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджан.
В Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву провожали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов и другие официальные лица.