Второй самолет Пригожина должен был лететь в Баку

Успешно приземлившийся в Москве и связанный с Евгением Пригожиным бизнес-джет ERJ-135BJ Legacy 650 с регистрационным номером RA-02795 планировал рейс в Баку, следует из данных Flightradar24.

Согласно данным службы Flightradar24, около 17 часов он вылетел из Москвы в Петербург, пробыл там недолго, после чего вернулся в Москву. В четверг, согласно информации, этот самолет должен лететь из Москвы в Баку.