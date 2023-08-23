Первый гол сына Гурбана Гурбанова в Швеции ВИДЕО
Бывший нападающий «Карабаха», а ныне форвард шведского «Юргордена» Муса Гурбанлы забил первый гол за свой клуб.
В матче Кубка Швеции «Юргорден» играл на выезде против клуба «Сандвикен», выступающего в третьем по рангу шведском дивизионе.
«Юргорден» победил со счетом 5:1, а сын Гурбана Гурбанова наконец открыл счет голам за шведскую команду. На 12-й минуте при счете 1:0 в пользу «Юргордена» Муса получил мяч в штрафной площади, беспрепятственно обработал его и отправил в ворота – 2:0.
А на 44-й минуте Мусу сбили в штрафной, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Маркус Даниэлсон, сделав счет 3:1.
На 60-й минуте футболист сборной Азербайджана был заменен. Его команда забила еще два гола.
Таким образом, «Юргорден» пробился в групповой этап Кубка Швеции, игры которого пройдут весной.