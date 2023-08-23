Байдена проинформировали о крушении самолета Пригожина
В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали об авиакатастрофе, в результате которой разбился самолет Пригожина, сообщает BBC.
Бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 пропал с радаров около 18:11 мск в Бологовском районе Тверской области. Самолет рухнул у села Куженкино. Погибли 10 человек. Росавиация уточнила, что в списках среди пассажиров разбившегося самолета значился Евгений Пригожин.