Азербайджанская спортсменка попала на свою четвертую Олимпиаду

На чемпионате мира в Будапеште наша метательница молота в квалификации показала результат 77,10 метра и вышла в финал.

77,10 – это лучший результат Анны и рекорд Азербайджана. Благодаря этому выступлению она уже гарантировала себе путевку на Олимпийские игры.

Для 31-летней спортсменки это будет уже четвертая Олимпиада. В составе сборной Украины она выступала на Играх-2012 в Лондоне, а представляя Азербайджан, Скидан пробилась на Олимпиады в Рио и Токио.

Лучший результат был показан в Рио, где она заняла 13-е место в квалификации. Выйти в олимпийский финал ей ни разу не удавалось.

Это четвертая лицензия Азербайджана. Ранее билеты в столицу Франции забронировали стрелок Руслан Лунев, а также боксеры Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг).

Пятую лицензию завтра Азербайджану может принести гимнастка Зохра Агамирова, выступающая на чемпионате мира в испанской Валенсии.