Американские официальные представители ожидали, что Евгений Пригожин будет убит, пишет Politico.

Разговоры о неминуемой смерти Пригожина даже были поводом для шуток. В июле на Аспенском форуме госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Если бы я был на месте Пригожина, я бы по-прежнему был очень обеспокоен. НАТО проводит политику открытых дверей, Россия - политику открытых окон».

Эдриенн Уотсон, представитель Совета национальной безопасности США, сегодня подчеркнула: «Если сообщения о смерти Пригожина подтвердятся, никто не должен быть удивлен. Катастрофический конфликт на Украине привел к походу частной армии на Москву, а теперь и к этому».