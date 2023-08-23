Офис Зеленского: в России началось «смутное время»

«Если авиакатастрофа произошла, то она, безусловно, подтверждает, что начался новый этап во внутренней политике России. Начинается «смутное время» с многочисленными смертями.

Путин не прощает никому липкие ощущения собственного страха. Это невозможно. Столь демонстративное устранение [Пригожина] — прямой сигнал элитам, что жестокие убийства «своих» в России начинаются. По причине масштабной нервозности, недоверия, подозрительности, которая захватила Путина.

Полагаю, что это также прямой сигнал западным элитам, что Путин умеет сильно бояться. Но он не прощает «потерю лица», оскорбления поддержкой Украины, ордер МКС и так далее. И потому неправильно законченная война, компромиссные варианты, очередные минские соглашения — большая проблема. С чрезвычайными последствиями. Путин будет мстить. Гибридно.

Наконец, это сигнал российской армии, что никаких «героев» реально там нет и что любая нелояльность будет караться смертью», — заявил Подоляк в интервью «Медузе».