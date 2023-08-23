Сегодня в Загребе стартовал юношеский чемпионат мира по дзюдо.

В первый же день соревнований сборная Азербайджана добилась впечатляющего успеха. В весовой категории до 50 кг сразу два наших спортсмена вышли в финал!

Это однофамильцы – Магомед и Нихад Мамишовы. Магомед на пути к финалу одолел соперников из Боснии и Герцеговины, Армении, Бразилии и Грузии.

Нихад взял верх у француза, венгра, монгола и казаха. Победил он и в финале, завоевав золото чемпионата мира.