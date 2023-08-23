Впервые за 10 лет! Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира В финале Мамишов победил Мамишова
Сегодня в Загребе стартовал юношеский чемпионат мира по дзюдо.
В первый же день соревнований сборная Азербайджана добилась впечатляющего успеха. В весовой категории до 50 кг сразу два наших спортсмена вышли в финал!
Это однофамильцы – Магомед и Нихад Мамишовы. Магомед на пути к финалу одолел соперников из Боснии и Герцеговины, Армении, Бразилии и Грузии.
Нихад взял верх у француза, венгра, монгола и казаха. Победил он и в финале, завоевав золото чемпионата мира.
В весе до 55 кг бронзу взял Мирхалиг Искендеров.
Интересно, что в первый и последний раз золото на юношеских чемпионатах мира по дзюдо Азербайджан выиграл 10 лет назад. В 2013 году на высшую ступень пьедестала почета поднялся Натик Гурбанлы. Отметим, что юношеские ЧМ проводятся с 2009 года.
В целом надо сказать, что за последние годы наши юноши резко прибавили. Достаточно вспомнить, что сразу пятеро членов сборной страны являются лидерами мирового рейтинга в своих категориях.
Также напомним, что на июньском чемпионате Европы в Португалии юношеская сборная Азербайджана добилась исторического успеха – 6 золотых и 3 бронзовые награды. Это абсолютно лучший результат для нашей команды!