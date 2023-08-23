Леонид Швец, автор haqqin.az 00:11

Просто удивительно: сколько людей с уверенностью писали после мятежа, что Евгений Пригожин долго не проживет, столько же нынче призывает не спешить с утверждениями, что он был на борту упавшего самолета. Глава ЧВК «Вагнер» сумел создать себе репутацию человека, который может найти выход из самой невероятной ситуации. Еще бы: затеять бунт, по ходу сбить семь бортов ВКС, получить от президента России обвинение в государственной измене, а после этого удостоиться аудиенции, возврата всего изъятого при обыске и полной свободы передвижения как в России, так и за ее пределами - это не каждый сумеет.

Все это не отменяло, а наоборот, заостряло вопросы: что же позволяло ему оставаться живым и как долго это будет продолжаться. Найденные у него парики и накладные бороды добавили уверенности конспирологам, которые стали предполагать имитацию гибели. Сейчас, когда смерть, судя по всему, все-таки догнала путинского «повара», сумевшего вписать себя в историю России, остается гадать, о чем договорились Пригожин и Путин и почему Владимир Владимирович свое слово не сдержал. И насколько он был в курсе именно такого варианта ликвидации предателя. Возможно, он бы предпочел менее скандальные обстоятельства. Потому что, как ни крути, Россия, в которой падают самолеты со знаменитостями, не самое уютное место даже для патриотов с их странными представлениями о величии страны. Ни много обещанной безопасности, ни признака возведенной в культ стабильности. Гибель руководителей «Вагнера» - а на борту был и сам Дмитрий «Вагнер» Уткин – такое же свидетельство хаоса в государстве Владимира Путина, как и сам мятеж. Нужно напомнить, что перед своим походом на Ростов и Москву Евгений Пригожин дал большое интервью, из которого была опубликована лишь первая часть. Сейчас возникает повышенный интерес к тому, что он наговорил во второй части и почему она так и не была опубликована.