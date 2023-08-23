Евро-2023: Азербайджан проиграл Швеции и теперь должен болеть за… Швецию

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела пятый и заключительный матч на групповой стадии чемпионата Европы.

В немецком Дюссельдорфе наша команда встречалась со Швецией и проиграла со счетом 1:3 (17:25, 25:17, 21:25, 18:25).

Напомним, в четырех первых матчах сборная Азербайджана сначала взяла верх над Чехией (3:0), затем уступила Германии (1:3) и Турции (0:3), после чего выиграла у Греции (3:2).

В итоге у нас 2 победы и 5 очков.

Турнирное положение:

1. Турция – 4 победы, 12 очков (4 матча)

2. Германия – 2, 7 (4)

3. Швеция – 2, 6 (4)

4. Чехия – 2, 5 (4)

5. Азербайджан – 2, 5 (5)

6. Греция – 1, 4 (5).

Шанс сборной Азербайджана заключается только в том, если Швеция обыграет в последнем матче Чехию со счетом 3:0 или 3:1. В таком случае Азербайджан опередит чехов по разнице выигранных и проигранных партий или по разнице набранных очков в партиях.

Но шведки уже обеспечили себе место в плей-офф и могут выиграть, например, со счетом 3:2. Это устроит и Швецию, и Чехию.

Важно отметить, что первым критерием при распределении команд в турнирной таблице является количество побед, а уже потом очки за победы, разница партий и разница выигранных и проигранных очков.