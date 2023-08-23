Евро-2023: Азербайджан проиграл Швеции и теперь должен болеть за… Швецию
Женская сборная Азербайджана по волейболу провела пятый и заключительный матч на групповой стадии чемпионата Европы.
В немецком Дюссельдорфе наша команда встречалась со Швецией и проиграла со счетом 1:3 (17:25, 25:17, 21:25, 18:25).
Напомним, в четырех первых матчах сборная Азербайджана сначала взяла верх над Чехией (3:0), затем уступила Германии (1:3) и Турции (0:3), после чего выиграла у Греции (3:2).
В итоге у нас 2 победы и 5 очков.
Турнирное положение:
1. Турция – 4 победы, 12 очков (4 матча)
2. Германия – 2, 7 (4)
3. Швеция – 2, 6 (4)
4. Чехия – 2, 5 (4)
5. Азербайджан – 2, 5 (5)
6. Греция – 1, 4 (5).
Шанс сборной Азербайджана заключается только в том, если Швеция обыграет в последнем матче Чехию со счетом 3:0 или 3:1. В таком случае Азербайджан опередит чехов по разнице выигранных и проигранных партий или по разнице набранных очков в партиях.
Но шведки уже обеспечили себе место в плей-офф и могут выиграть, например, со счетом 3:2. Это устроит и Швецию, и Чехию.
Важно отметить, что первым критерием при распределении команд в турнирной таблице является количество побед, а уже потом очки за победы, разница партий и разница выигранных и проигранных очков.