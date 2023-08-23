Международная реакция на смерть Пригожина

Збигнев Рау, глава МИД Польши, подчеркнул: «Вряд ли кто-то думает, что это совпадение. Так уж получилось, что политические оппоненты, которых Владимир Путин считает угрозой своей власти, не умирают естественным образом».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила: «Если это правда, то это говорит о том, что Путин ликвидирует своих оппонентов, и это должно запугать каждого, кто хочет выражать мнение, отличающееся от [мнения Путина]».

Алиша Кернс, глава комитета по иностранным делам в британском парламенте, отметила: «Скорость, с какой российские власти подтвердили, что Евгений Пригожин был на борту разбившегося самолета, говорит обо всем, что мы хотели бы знать. Сообщения о том, что российская ПВО сбила самолет, можно расценивать как очень громкий сигнал от Путина».

Дэниэл Хоффман, бывший высокопоставленный агент ЦРУ, который работал в Москве: «У меня нет сомнений, что это было сделано по приказу Путина. После мятежа Пригожин не был арестован, чтобы у него возникло ложное ощущение безопасности, свободы передвижения, и за это время они могли бы хорошо прицелиться».

Напомним, ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.