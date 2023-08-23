Макрон о переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свою готовность провести беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью журналу Le Point.

По его словам, переговоры состоятся, «когда это будет полезно». Эммануэль Макрон также поделился, что ранее он обсуждал с российским лидером необходимость пересмотра архитектуры безопасности Европы.

Он подчеркнул, что НАТО и Евросоюз входят в обширный контекст переговорного процесса. Президент подчеркнул, что, вероятно, в будущем потребуется перестраивать геополитическую архитектуру Европы.

Помимо этого, он подчеркнул, что нельзя допустить победу России в украинском конфликте. Макрон сообщил, что для предотвращения такого сценария Париж готов противостоять Москве в долгосрочной перспективе.