Япония начинает сброс зараженной воды в мировой океан

Япония приступает к процессу выброса очищенных сточных вод с атомной электростанции «Фукусима» в Тихий океан. Эта станция была сильно повреждена в результате событий землетрясения и цунами в 2011 году, сообщает «Голос Америки».

Согласно японским официальным источникам, этот шаг необходим для завершения процесса вывода АЭС из эксплуатации. Очищенные сточные воды будут постепенно спущены в океан в течение 30-40 лет.

В подземных резервуарах атомной электростанции хранится приблизительно 1,34 миллиона тонн радиоактивной воды.

План по выбросу воды был одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Власти Японии заявляют, что вода была очищена от практически всех радиоактивных элементов, за исключением трития.

Согласно данным Токийской электроэнергетической компании, выброшенные воды будут содержать 190 беккерелей трития на литр, что значительно ниже установленных пределов безопасности для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения (10 000 беккерелей на литр).