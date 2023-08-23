Близкие к Пригожину каналы предостерегают от «фейков»

В Telegram-канале «Кепка Пригожина» был опубликован репост с призывом не распространять неподтвержденные данные о судьбе основателя ЧВК «Вагнер».

В сообщении канала «Разгрузка Вагнера», которое перепостнул канал «Кепка Пригожина», говорится: «Просим СМИ и дружественные каналы ЧВК «Вагнер» не публиковать непроверенные данные и сообщения относительно совета командиров ЧВК «Вагнер» и судьбы Евгения Пригожина. Мы с вами».

Ранее в канале «Кепка Пригожина» появлялись ответы основателя ЧВК «Вагнер» на запросы СМИ, а также его комментарии по различным вопросам.