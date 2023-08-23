Сторонники ЧВК «Вагнер» анонсируют акции
Чат-бот, созданный сторонниками ЧВК «Вагнер», начал рассылать анонсы о планируемых акциях в память, как заявляется, об «убитом» Евгении Пригожине, сообщает «Новая газета Европа».
В содержании этих объявлений сообщается, что акции планируется провести на главных площадях различных городов в воскресенье в 12 часов по местному времени.
«Евгений Пригожин был нашей последней надеждой на победу России», – говорится в тексте рассылки.
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