Крушение самолета Пригожина «не является несчастным случаем» и имеет все признаки деятельности ФСБ. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в службе безопасности Великобритании.

Источники в британских спецслужбах полагают, что сбитый частный самолет Евгения Пригожина был осуществлен разведывательным управлением ФСБ по приказу Владимира Путина.

«Конечно, это Путин», — сказал один из источников. «Путин как лидер не может позволить себе быть униженным таким образом, каким он был. Путин опирается на две вещи: преданность превыше таланта... и последствия предательства».

Другой источник сказал: «Вся музыка, все признаки, вся история указывают на ФСБ».

Источник добавил: «ФСБ остается лояльной структурой Путина».