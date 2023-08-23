Британские спецслужбы уверены: за смертью Пригожина стоят ФСБ и Путин The Telegraph
Крушение самолета Пригожина «не является несчастным случаем» и имеет все признаки деятельности ФСБ. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в службе безопасности Великобритании.
Источники в британских спецслужбах полагают, что сбитый частный самолет Евгения Пригожина был осуществлен разведывательным управлением ФСБ по приказу Владимира Путина.
«Конечно, это Путин», — сказал один из источников. «Путин как лидер не может позволить себе быть униженным таким образом, каким он был. Путин опирается на две вещи: преданность превыше таланта... и последствия предательства».
Другой источник сказал: «Вся музыка, все признаки, вся история указывают на ФСБ».
Источник добавил: «ФСБ остается лояльной структурой Путина».