С Пригожиным погиб и Макарян

Один из погибших на борту самолёта Пригожина Макарян Евгений Варданович находился в базе розыска украинского сайта "Миротворец".

Отметим, что сайт украинский интернет-сайт «Миротворец», созданный в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путём и средствами разведки по открытым источникам, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В информационной базе указывается, что Макарян – тесно связанный с Главным Разведуправлением Минобороны России являлся боевиком ЧВК «Вагнер».