Боец ЧВК «Вагнер»: «Я думаю, братан, что это конец»

Шесть собеседников BBC в ЧВК «Вагнер» в том или ином виде подтверждают гибель Пригожина. «Я думаю, братан, что это конец, других слов у меня просто нет, это конец», — резюмировал один из вагнеровцев в разговоре с корреспондентом британской медиа-компании.

Житель населенного пункта, рядом с которым упал самолет, на котором, как утверждается, был Пригожин, рассказал Би-би-си на условиях анонимности, что к вечеру среды полиция перегородила подъезды к месту падения самолета.



«Сейчас темно, но работают под прожекторами», — уточнил собеседник Би-би-си. Ближайшее жилье к месту падения — это ферма.



«От фермы метрах в 200 упал самолет, никакие постройки не повредил, в чистом поле упал рядом с лесом», — рассказал очевидец.