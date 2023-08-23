США обвинили Романа Семенова в отмывании 1 миллиарда долларов

Власти США обвинили одного из основателей Tornado Cash россиянина Романа Семенова в отмывании одного миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Отметим, что Tornado Cash — это децентрализованный протокол, который позволял анонимизировать транзакции в сети Ethereum и ряде других блокчейнов. На данной площадке проводились неотслеживаемые операции с криптовалютами.