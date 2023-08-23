США обвинили Романа Семенова в отмывании 1 миллиарда долларов
Власти США обвинили одного из основателей Tornado Cash россиянина Романа Семенова в отмывании одного миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
Отметим, что Tornado Cash — это децентрализованный протокол, который позволял анонимизировать транзакции в сети Ethereum и ряде других блокчейнов. На данной площадке проводились неотслеживаемые операции с криптовалютами.
Как считает Минфин США, вместе с сообщником, американцем Романом Стормом, Семенов создал схему, которая была призвана помочь другим преступникам отмывать средства. При этом ведомство считает, что сотни миллионов из отмытых россиянином денег предназначались для хакеров КНДР.
Семенову и Сторму предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. По каждому из этих пунктов грозит до 20 лет лишения свободы, уточняется в сообщении американского ведомства. Кроме того, их обвиняют в ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств.