Никто не знал в какой самолет сядет Пригожин

Интересную деталь о гибели Пригожина сообщил российскому интернет-изданию Readovka источник, который долгое время близко общался с главарем ВЧК «Вагнер».

По словам источника, о том, в каком именно из двух бизнес-джетов будет лететь Пригожин, знали только его личный логист, который управлял всеми полетами, и охрана бизнесмена. Никому другому эта информация была неизвестна — более того, сам Пригожин нередко в последний момент производил «рокировку» и пересаживался на другой борт. Судя по всему, в этот раз он решил не делать этого.



Также источник Readovka рассказал, что, несмотря на такие меры предосторожности и постоянную угрозу жизни, бизнесмен нередко в своей манере острил в узком кругу на тему того, что его самолет никак не могут сбить, а также шутил на тему своей смерти.