Российская армия наносит ракетные удары по Днепру

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру: украинские телеграм-каналы сообщают о мощных взрывах в городе.

«Очень мощные взрывы в Днепре», — пишет, в частности, канал «Дніпро Оперативний».

Перед этим Воздушные силы Украины объявили о ракетной угрозе для Днепропетровской и Запорожской областей, и во всех областях юго-востока Украины, включая эти, была объявлена воздушная тревога.

Чуть ранее поступали сообщения и о взрыве в районе Запорожья.

Информации о последствиях ударов и жертвах пока нет.