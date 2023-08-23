А Россия заявляет об обстреле центра Донецка кассетными бомбами
Минобороны России сообщает об обстреле центра Донецка кассетами бомбами. По информации, обстрелы проводятся круглосуточно. Удары наносятся по жилым кварталам Киевского и Ворошиловского районов.
По свидетельству российских военкоров, множество зарядов разрываются от внешнего воздействия после удара.
Несколько дней назад от неразорвавшихся сразу кассет погибло трое работников ЖКХ города.
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