Минобороны Азербайджана заявляет...
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле азербайджанских позиций вооруженными силами Армении в районе азербайджано-армянской границы.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 23 августа в 23:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, сказали в Минобороны.