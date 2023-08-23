Все тела погибших в результате крушения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области направили в местный морг. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ритуальную службу, машины которой находились на месте крушения.

«Все тела поехали в Тверь, в судебный морг», — сообщил представитель службы.

Два микроавтобуса, которые забрали тела, заехали на оцепленную силовиками территорию в 4:30 и выехали оттуда в шесть утра, пишет телеграм-канал Shot. По данным канала, тела везут в тверской морг, где находится бюро судебной экспертизы. В то же время на месте крушения самолета продолжают работать криминалисты, писал Shot утром.

Ранее российские СМИ сообщали, что тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина на месте авиакатастрофы предварительно опознаны. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза. При этом Al-Jazeera со ссылкой на источник сообщает, что труп Пригожина еще не идентифицирован.

Авиационный сервис Flightradar воспроизвел хронологию полета бизнес-джета Пригожина. По его данным, самолет начал передавать данные о полете в 17:46, в 18:10 поднялся на высоту примерно 8,5 км и пролетел так еще 9 минут. После произошло резкое снижение, после чего самолет перестал выходить на связь.

Уточняется, что борт за 30 секунд снизился на 2,4 км, несколько секунд держал высоту, а после начал падать и разбился.

Financial Times пишет о том, что самолет могла сбить зенитная ракета: «Западный чиновник сообщил, что самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой, но не смог подтвердить, находился ли на борту Пригожин».