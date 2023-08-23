БРИКС расширяется: названы новые страны-участницы

В состав БРИКС дополнительно войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Об этом со ссылкой на проект итогового документа саммита группы сообщает бразильский портал UOL.

Согласно данным портала, одним из основных критериев при отборе новых членов объединения был географический фактор для обеспечения регионального баланса.

В БРИКС также допускают присоединение к блоку еще одной африканской страны для обеспечения регионального баланса объединения. Страны-участницы рассматривали кандидатуру Индонезии, но в Джакарте заявили, что пока не готовы присоединиться.

