«Психологическая операция»: Маск о крушении самолета Пригожина
Бизнесмен Илон Маск, комментируя крушение самолета, на котором летел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, допустил, что произошедшее могло быть «психологической операцией». Так он отреагировал на пост одного из пользователей соцсети X (Twitter), который заявил, что авиакатастрофа «не заставила себя долго ждать».
«Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция», — ответил на это Маск.
Бизнес-джет Embraer Legacy вечером 23 августа направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. По данным МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа. Все они погибли. Уголовное дело заведено по статье 236 о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным источника РБК, среди версий катастрофы — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.