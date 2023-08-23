Трамп: Байден не сможет остановить войну в Украине

Президент США Джо Байден не сможет содействовать прекращению войны в Украине из-за своей «некомпетентности», считает бывший американский президент Дональд Трамп.

«Он [Байден] должен работать над тем, чтобы вытащить нас из этой ужасной войны между Россией и Украиной, в которую мы в значительной степени вовлечены. Это можно сделать, и очень легко. Я думаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он [Байден] не может, так как он просто некомпетентен», — цитирует РБК Трампа.

Трамп добавил, что если бы он, а не Байден, выиграл выборы президента США в 2020 году, то война «никогда бы не началась». Бывший американский президент пообещал в случае переизбрания добиться прекращения боевых действий.