Масштабные перестановки в ВКС России

Место опального главнокомандующего Воздушно-космических сил России Сергея Суровикина может занять генерал-полковник Виктор Афзалов, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Сейчас он занимает должность начальника главного штаба ВКС и с июля временно исполняет обязанности главкома.

Также будут назначены новый начальник штаба, первый заместитель, а также командующий самой сильной воздушной армией — 4-й армией ВВС и ПВО. Вслед за Суровикиным свои должности также покинули заместитель главкома ВКС генерал-полковник Андрей Юдин и командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев.