Российские силовики проводят обыски у крымских татар

В Крыму российские силовики с 4 утра четверга, 24 августа, проводят обыски у крымских татар. Об этом в своем Telegram сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«С 4 часов утра 24 августа 2023 года в Бахчисарае и Бахчисарайском районе… врываются с обысками в дома крымских татар», - заявил Чубаров.

Он считает такие действия россиян «местью» крымским татарам за третий саммит Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа.

По данным «Крымской солидарности», обыски проводит ФСБ. Российские силовики пришли к людям, которых уже ранее задерживали, арестовывали или штрафовали за участие в акциях протеста. Отмечается, что активистов Сейдамета Мустафаева и Абдулмеджита Сейтумерова силовики отвезли в Управление ФСБ в Симферополе.