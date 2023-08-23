Скончались пострадавшие при взрыве в Баку брат и сестра

Брат и сестра, получившие ожоги при взрыве накануне в частном доме в поселке Бузовна Хазарского района Баку, скончались.

Report сообщает, что Гулиева Фарах (1998 г.р.) и Гулиев Тогрул (1997 г.р.), получившие ожоги различной степени тяжести, скончались в больнице.

По словам родственников, во время взрыва бабушка и отец погибших находились во дворе, мать - на втором этаже дома, а брат и сестра – на первом этаже, где и произошел взрыв. Другие члены семьи не пострадали.