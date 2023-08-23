Глава Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков рассказал, что погранслужба ереванского аэропорта «Звартноц» в ночь на четверг отказалась впускать его в страну.

«Меня не впустили в страну, объявили нежелательной персоной для Армении, забрали паспорт. Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что если границу мне не открывают, паспорт не возвращают... Сказали, возвращайтесь в Москву сегодня же», - отметил он.