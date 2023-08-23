Армяне велели Кривопускову возвращаться в Москву обновлено 12:04
Глава Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков рассказал, что погранслужба ереванского аэропорта «Звартноц» в ночь на четверг отказалась впускать его в страну.
«Меня не впустили в страну, объявили нежелательной персоной для Армении, забрали паспорт. Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что если границу мне не открывают, паспорт не возвращают... Сказали, возвращайтесь в Москву сегодня же», - отметил он.
*** 10:46
Председатель Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков пополнил список нежелательных для въезда в Армению персон, сообщает в своем телеграм-канале Союз армян России.
Отмечается, что Кривопусков рано утром в четверг прилетел рейсом «Аэрофлота» из Москвы, но в ереванском аэропорту «Звартноц» ему не дали пересечь границу.
В 2009-2013 годах Кривопусков был руководителем представительства Россотрудничества в Армении и советником посольства России в Ереване.
Ранее въезд в Армению был запрещен гендиректору и президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову, а также первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину и главреду Russia Today Маргарите Симоньян.