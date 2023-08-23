Гибель Пригожина назвали «выгодной» для азербайджанской диаспоры

«Совпадение или нет, но родившийся в Баку (губернатор Петербурга) Александр Беглов и представители Азербайджана порой были с Евгением Пригожиным по разные стороны баррикад. Одно из самых громких дел - право арендовать Конюшенное ведомство, которое изначально ушло структурам Года Нисанова и на которое претендовал Евгений Пригожин. Скандал был громкий, но суды теперь как будто бы стали принимать сторону азербайджанского бизнеса. Публично против Пригожина по этой ситуации высказывалось и руководство Петербурга», - говорится в публикации.

Также утверждается, что «солидные контракты получает и компания «С-Индустрия» Саявуша Ахмедалиева. Так, на днях она выиграла конкурс на 2,7 млрд рублей - строить новый центр для гребной базы «Знамя» на Крестовском острове. Той же «С-Индустрии» Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга… не так давно доверил благоустройство сквера на улице Крыленко за весомые 403,7 млн рублей…»