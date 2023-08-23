Украинцы повредили три российских С-300

В среду, 23 августа, в захваченной Россией части Херсонской области Украины были уничтожены или повреждены три российских пусковых установки ракет С-300. Об этом сообщила спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Три пусковых установки С-300 были уничтожены и повреждены. То есть они сейчас больше не могут быть применены ни как средство защиты в Херсонской области, ни как средство атаки», - заявила Гуменюк.

Напомним, вчера украинская разведка сообщала, что на западе Крыма был поражен российский комплекс С-400.