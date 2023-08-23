Али Асадов поздравил премьер-министра Украины

В письме подчеркивается, что между народами Азербайджана и Украины существуют вековые традиции дружбы и сотрудничества.

Отмечено, что построенный на этих прочных основах нынешний уровень межгосударственных отношений вызывает удовлетворение.

В письме выражена уверенность, что традиционные дружественные отношения и эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной будут и дальше успешно развиваться и расширяться в соответствии с интересами двух народов и стран.