Главный разведчик Украины: ВСУ могут атаковать все части Крыма

Украинские военные в настоящее время могут поразить любую часть Крыма. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Радио Свобода».

«Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника», – сказал глава ГУР.

Буданов отметил, что для возвращения Крыма есть много разных вариантов, но «без военных, боевых действий это невозможно». «Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того, чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только возможно будет сделать», – рассказал Буданов.