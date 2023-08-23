Трактор подорвался на мине в Ходжалы обновлено 13:40
Прокуратура Ходжалинского района ведет расследование по факту подрыва трактора на мине на территории района.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, 24 августа в районную прокуратуру поступила информация о том, что Афган Алекберли (1987 г.р.) получил травмы в результате подрыва трактора на противотанковой мине при проведении хозяйственных работ на территории освобожденного от оккупации села Сыгнаг Ходжалинского района.
Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и проведены другие необходимые следственные действия.
*** 12:26
В МВД Азербайджана поступила информация о том, что при проведении сельскохозяйственных работ в районе села Медеткенд Ходжалинского района 24 августа около 11:30 на противотанковой мине подорвался трактор.
Как сообщили в пресс-службе министерства, пострадавших в результате взрыва нет.
Ведется расследование.