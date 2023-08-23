Прокуратура Ходжалинского района ведет расследование по факту подрыва трактора на мине на территории района.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, 24 августа в районную прокуратуру поступила информация о том, что Афган Алекберли (1987 г.р.) получил травмы в результате подрыва трактора на противотанковой мине при проведении хозяйственных работ на территории освобожденного от оккупации села Сыгнаг Ходжалинского района.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и проведены другие необходимые следственные действия.