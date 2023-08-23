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Утром 24 августа в Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку в рамках спецоперации. Об этом заявил украинским СМИ представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Подразделения ГУР МО осуществили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены», - сказал Юсов.

«Крым.Реалии» со ссылкой на украинскую разведку заявляет, что в районе мыса Тарханкут произошел бой с участием плавсредств и авиации.

«В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о числе потерь уточняется», - сказал Юсов.

По сообщению СМИ, в четверг, 24 августа, в пять утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. Подробности пока неизвестны. Российские источники пишут о группе украинских диверсантов, которые приплыли на лодках и открыли огонь. На мысе Тарханкут расположена российская радиотехническая база и действуют несколько радиолокационных комплексов.