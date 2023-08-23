Арестован журналист Мамедли

Как стало известно haqqin.az, на состоявшемся сегодня подготовительном заседании прокурор заявил о необходимости ареста обвиняемого, сославшись на то, что он препятствовал ходу следствия и различными методами воздействовал на потерпевших.

Судейская коллегия под председательством судьи Фахмина Гумбатова c ходатайством согласилась. Было решено изменить в отношении Мамедли меру пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде заключения под стражу.

Джамиль Мамедли был привлечен к уголовной ответственности в январе этого года. Ему предъявлены обвинения по статьям 178.2.4 (мошенничество, с причинением значительного ущерба), 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) и 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) УК Азербайджана.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Фуад Габибов, Айгюн Аббасова, Гюльнара Габибова, Джавид Балагадашев, Джошгун Агабалаев и Агасалам Агаев.