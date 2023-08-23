AzerGold в очередной раз предупреждает о фишинговых атаках

В последнее время посредством социальных сетей продолжается организация фальшивых рекламных кампаний от имени Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold.

В ходе этих фишинговых атак ЗАО представляется в соцсетях организатором различных «инвестиционных проектов». Гражданам предлагается воспользоваться этими «проектами» и «извлечь из них выгоду».

ЗАО доводит до сведения, что акты киберпреступности с использованием доверия к государственной компании, а также злоупотребления деловой репутации акционерного общества совершаются с намерением получить персональные данные граждан, присвоить их средства. ЗАО AzerGold не несет ответственности за ложные обещания, данные гражданам другими лицами.

Общество призывает следить за информацией о деятельности, а также об инвестиционных проектах ЗАО AzerGold из официальных информационных ресурсов компании, а также из надежных источников, при столкновении с вышеуказанными случаями мошенничества не переходить по предлагаемым ссылкам и немедленно обратиться в соответствующие правоохранительные органы.