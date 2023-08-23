Пятница обещает быть дождливой
25 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами пройдут дожди. Ожидаются кратковременные ливни. Северо-западный ветер ночью и утром будет периодически усиливаться.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 20-25°, днем 27-32° тепла.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди ливневого характера, грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивные и сильные, вероятно выпадение града. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.
Температура воздуха ночью 20-25°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.