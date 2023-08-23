«Вагнеровцы» готовятся к мести за смерть Пригожина
Связанные с группировкой «Вагнер» ресурсы анонсировали акции возмездия за погибшего Евгения Пригожина, сообщается в «вагнеровских» Telegram-каналах.
Имеющий связи с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал Grey Zone обвинил в смерти Пригожина «предателей России».
Telegram-канал Readovka утверждает, что у наемников давно есть аварийный план, который автоматически вводится в действие при смерти их лидера.
Согласно Telegram-каналу «Можем объяснить», боевики из ЧВК «Вагнер» собираются отомстить Путину и Шойгу за смерть своего лидера. Канал публикует скриншоты их переписки. По данным источника, силовые структуры Белгородской и Ростовской областей подняты по тревоге из-за начавшегося восстания 23-24 июня.
Военный корреспондент Роман Сапоньков, связанный с группировкой «Вагнер», выразил мнение, что смерть Пригожина повлечет за собой «катастрофические последствия». Он также добавил, что люди, которые отдали приказ об убийстве Пригожина, не имеют понимания о настроениях в армии, но не уточнил, кто именно эти люди.
Военный корреспондент Владислав Поздняков, ссылаясь на источники близкие к наемникам, писал в среду вечером, что «если смерть Пригожина подтвердится, Кремль будет взят».
Националистический телеграм-канал «Русич» обвиняет руководство РФ в том, что для них важны только финансовые и властные интересы, а не интересы страны и народа. «Пусть это станет для всех уроком. Идти всегда надо до конца», — пишет Telegram-канал «Русич».
Также появились видеозаписи в социальных сетях, где люди в масках, представляющие себя как «вагнеровцы», угрожают последствиями за смерть Пригожина. Один из них говорит: «Много разговоров идет о том, чем будет заниматься «Вагнер» в данной ситуации. Мы скажем одно. Мы стартуем, ждите нас».
Бизнес-джет модели Embraer Legacy 600, принадлежавший Евгению Пригожину, потерпел крушение накануне вечером в Тверской области на расстоянии 50 километров от резиденции Владимира Путина. Росавиация опубликовала список пассажиров этого рейса, среди которых отмечены сам Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Согласно сведениям источника из окружения бизнесмена, Пригожин возвращался из поездки в Африке и после этого совершил пересадку на свой личный бизнес-джет в Москве.