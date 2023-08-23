«Вагнеровцы» готовятся к мести за смерть Пригожина

Имеющий связи с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал Grey Zone обвинил в смерти Пригожина «предателей России».

Telegram-канал Readovka утверждает, что у наемников давно есть аварийный план, который автоматически вводится в действие при смерти их лидера.

Согласно Telegram-каналу «Можем объяснить», боевики из ЧВК «Вагнер» собираются отомстить Путину и Шойгу за смерть своего лидера. Канал публикует скриншоты их переписки. По данным источника, силовые структуры Белгородской и Ростовской областей подняты по тревоге из-за начавшегося восстания 23-24 июня.

Военный корреспондент Роман Сапоньков, связанный с группировкой «Вагнер», выразил мнение, что смерть Пригожина повлечет за собой «катастрофические последствия». Он также добавил, что люди, которые отдали приказ об убийстве Пригожина, не имеют понимания о настроениях в армии, но не уточнил, кто именно эти люди.